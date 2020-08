Concessioni Autostrade, Cancelleri: "M5S vuole e chiede revoca"

(Fotogramma)

"Lo ribadisco qui a scanso di equivoci, visto che una certa stampa poi strumentalizza a proprio piacimento. Nero su bianco: il MoVimento 5 Stelle vuole e chiede la revoca delle concessioni ai Benetton. Se qualcuno ha dei dubbi nel governo lo dica chiaramente". A sottolinearlo è il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri, in un post su Facebook. "Nel MoVimento 5 Stelle - puntualizza - nessun dubbio, solo certezze e in particolare una: subito la revoca ad Autostrade. Sono morte 43 persone. Noi non dimentichiamo".