Facebook ai dipendenti: "Non andate in Cina"

Facebook invita il proprio personale a non recarsi in Cina in seguito all'aumento delle vittime del coronavirus. Lo rende noto la Bbc sul suo sito in cui si legge che il gigante di Menlo park "è la prima grande azienda americana" a invitare i propri dipendenti a evitare di recarsi nel Paese, dove si aggrava il bilancio dei morti e dei casi confermati (oltre 4.500). Il gigante del web ha affermato che si sta comportando "con una sovrabbondanza di cautela" per proteggere i propri dipendenti. Altre aziende globali hanno introdotto restrizioni nei viaggi e i produttori di automobili stanno portando il personale fuori dal Paese.

Facebook, che ha una divisione in Cina che vende prodotti come gli auricolari per realtà virtuale Oculus, ha chiesto ai dipendenti di interrompere i viaggi non essenziali nella Cina continentale e ha detto ai dipendenti che avevano viaggiato nel paese di lavorare da casa.