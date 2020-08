5G, Ue: "Restrizioni per fornitori ad alto rischio"

(AFP)

I fornitori delle apparecchiature e delle strumentazioni necessarie a realizzare la rete telefonica di quinta generazione considerati "ad alto rischio" per quanto riguarda possibili "interferenze" da Paesi non Ue potrebbero subire "restrizioni", incluse "le necessarie esclusioni per asset fondamentali considerati come critici e sensibili, come le funzioni di rete 'core'". E' quanto prevede la 'toolbox', la 'cassetta degli attrezzi', concordata dagli Stati membri e appoggiata dalla Commissione per avere una rete 5G "sicura".

Sono previste anche "strategie" per assicurare "la diversificazione" dei fornitori. La decisione sulle specifiche misure di sicurezza resta comunque "responsabilità degli Stati membri"; per la Commissione comunque il lavoro "collettivo" fatto sulla toolbox dimostra una "forte determinazione" a rispondere "congiuntamente" alle sfide di sicurezza delle reti 5G. La 'toolbox' prevede misure "strategiche e tecniche e azioni corrispondenti per rafforzare la loro efficacia, calibrate sulla base di fattori oggettivi".

Per la sicurezza delle reti di telefonia mobile di quinta generazione l'Ue adotterà "un approccio proporzionato, che adatta le misure specifiche ai rischi identificati. E' una cosa che siamo più che disponibili a spiegare a livello internazionale" dice la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, in conferenza stampa a Bruxelles.

Le misure previste dall'Ue sulla sicurezza delle reti 5G, aggiunge, "non prendono di mira alcuna specifica società o Paese. Sappiamo che le decisioni che l'Ue e i suoi Stati membri prenderanno avranno importanza e impatteranno sul modo in cui ci rapportiamo con i nostri partner. Vogliamo affrontare questa cosa in modo diretto, aperto e franco".

L'approccio dell'Ue, continua la politica danese, "rispetta la natura aperta del mercato interno e protegge i cittadini e la sovranità tecnologica, affrontando le minacce alla sicurezza delle reti 5G, attraverso un approccio serio e basato sulla valutazione dei rischi".