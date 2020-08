Fincantieri, presentata ad Ancona Seven Seas Splendor, la più lussuosa nave da crociera del mondo

Consegnata questa mattina ad Ancona la nuova Seven Seas Splendor, seconda nave da crociera extra lusso realizzata da Fincantieri, la più lussuosa tra le navi da crociera attualmente in circolazione, capace di coniugare lusso e rispetto dell'ambiente. La cerimonia di consegna si è svolta nell'area Fincantieri del Porto di Ancona, dove la nave è stata realizzata. Presenti, fra gli altri, Jason Montague, CEO di Regent Seven Seas Cruises, Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri, e Ivana Elice, Project Manager Fincantieri