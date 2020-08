Intervista a Ivana Elice: Il lusso come a casa propria, alla scoperta di Seven Seas Splendor, la più lussuosa nave da crociera del mondo

"Un'esperienza da hotel di alta gamma, all'interno del calore della propria casa" . Così la Project Manager Fincantieri Ivana Elice, parlando dell'ultima nata in casa Fincantieri, la Seven Seas Splendor, seconda nave da crociera extra lusso realizzata da per Regent Seven Seas Cruises, presentata oggi ad Ancona. "Elemento unico di questa nave - spiega la Project Manager Fincantieri - sono le sue straordinarie opere d'arte"