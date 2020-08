Intervista a Luigi Matarazzo: Fincantieri, si punta su innovazione e tutela ambientale anche nel settore luxury

Progetti di innovazione nel campo luxury e non solo. Diversi prototipi in fase di studio e di progettazione da parte di Fincantieri per i prossimi anni, con un investimento importante nel campo della tutela ambientale, per quanto riguardo i combustibili. Ne ha parlato Luigi Matarazzo - Direttore Generale Divisione Navi Mercantili Fincantieri, a margine della presentazione della nuova Seven Seas Splendor, seconda nave da crociera extra lusso realizzata da Fincantieri per Regent Seven Seas Cruises