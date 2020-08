Bper premiata 'Top employers Italia 2020'

Giuseppe Corni, Chief human resource officer del Gruppo Bper

Bper Banca è tra i 'Top employers Italia 2020': a certificarlo è il Top Employers Institute, che ogni anno individua le aziende che offrono eccellenti condizioni di lavoro ai propri lavoratori, identificano e sviluppano i migliori talenti e sono costantemente alla ricerca di ottimizzazioni per i propri processi organizzativi. In Italia le aziende certificate sono 114, di cui solo 11 nel settore bancario, a dimostrazione della qualità ed efficacia delle politiche e delle iniziative adottate da Bper Banca a favore dei dipendenti.

Giuseppe Corni, Chief human resource officer del Gruppo Bper, che nei prossimi giorni ritirerà il premio al Megawatt Court di Milano, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento conseguito, che premia gli sforzi fatti in questi anni: "La certificazione Top employer è un’ulteriore conferma di quanto stiamo realizzando nel settore Hr per valorizzare i nostri lavoratori".

"Negli ultimi anni, abbiamo investito su processi aziendali strutturati e ci siamo volutamente focalizzati su diverse tematiche tra cui sostenibilità sociale e ambientale, work-life balance e diversity, welfare, formazione e sviluppo professionale, ambiti che rappresentano valori fondamentali per la nostra azienda. I feedback che riceviamo indicano che i progetti di crescita della Banca vanno nella giusta direzione", ha concluso.