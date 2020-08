Fca, bonus medio da 1.350 euro a dipendenti

(Foto Fotogramma)

Ammonta a 1.350 euro in media il bonus che Fiat Chrysler Automobiles erogherà questo mese a tutti i dipendenti italiani del Gruppo: il bonus - pari a poco più del 6% della retribuzione di riferimento - è stato deciso alla luce dei risultati 2019 e in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto collettivo specifico di lavoro di FCA. I risultati variano a seconda delle performances, misurate con il sistema WCM (World Class Manufacturing), realizzate da ogni singola unità produttiva.

"Sono confermati i risultati della maggior parte degli stabilimenti produttivi del Gruppo, tra i quali ancora una volta si distinguono Pomigliano e Verrone che per il quinto anno consecutivo hanno raggiunto l’eccellenza e riceveranno in media circa 1.675 euro. Alcune realtà del Gruppo hanno registrato un miglioramento dei risultati rispetto allo scorso anno" spiega Fca in una nota ricordando come "la politica retributiva, introdotta nel luglio del 2015 e confermata dal rinnovo del 2019, prevede di far partecipare direttamente tutte le persone ai risultati di produttività e qualità del Gruppo".