Virus, Gualtieri: "Presto per valutare impatto economico"

"È presto" per dire quale sarà l’impatto economico del coronavirus. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri alla trasmissione ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4. "Seguiamo con molta attenzione questo aspetto, abbiamo un servizio sanitario di avanguardia del quale sono orgoglioso" ha detto, spiegando che dal punto di vista economico la Sars ebbe un impatto di "qualche decimale sulla crescita mondiale, poi riassorbito".

"Mi concentrerò sull'Irpef, non c'è un progetto di intervento sull'Iva" ha detto poi il ministro, parlando di fisco. E ha aggiunto: "Vorremmo realizzare una riforma per ridurre la pressione fiscale e per semplificare" e "potremo farlo tanto più con l'azione di contrasto all'evasione".