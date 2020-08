Adnkronos-Cina, confronto sempre più aperto

(Adnkronos)

Un confronto sempre più aperto e un dialogo sempre più fitto con la Cina. L'Adnkronos, in un momento in cui Pechino fronteggia l'emergenza coronavirus, consolida i rapporti con rappresentanti di rilievo dell'editoria del paese asiatico. Giuseppe Marra, presidente del Gruppo Gmc Adnkronos, ha accolto al Palazzo dell'Informazione una nutrita delegazione del quotidiano cinese Guangming Daily (Fotogallery), guidata dal Direttore Zhang Zheng e composta dal caporedattore della redazione esteri Xiao Lianbing, dalla sua vice Tan Limin e dal corrispondente in Italia Chen Xiaochen.