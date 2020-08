Beauty, Ancorotti: “Nel mondo la cosmetica cresce del +2,8% per un fatturato di 11,6 miliardi”

“L’industria cosmetica è un settore fiorente per l’economia italiana, le previsioni per la chiusura del 2019 segnalano infatti un fatturato globale che tocca gli 11,6 miliardi di euro e in crescita di un +2,8 % rispetto all’anno precedente. Numeri che confermano quanto i prodotti delle nostre aziende siano apprezzati e riconosciuti per la loro qualità, sicurezza e innovazione in tutto il mondo”. Così Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia, ha commentato i numeri del settore durante la presentazione a Milano della 53° edizione di Cosmoprof.