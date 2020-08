Gentiloni: "Anche l'Italia potrà investire"

I Paesi con il rapporto debito/Pil più elevato dovranno tenerlo "sotto controllo", ma "tutti i Paesi", anche quelli più indebitati come l'Italia, dovranno fare "investimenti" per promuovere la crescita. E la Commissione cercherà la "via migliore" per facilitarli. Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine di una conferenza stampa a Bruxelles.