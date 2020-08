Gentiloni: "Cambiare regole Ue per spingere crescita"

La Commissione Europea ha deciso di lanciare una consultazione sulle regole Ue sui bilanci pubblici perché, davanti al rallentamento della crescita economica nell'area euro, servono politiche economiche atte a sostenerla. Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine di una conferenza stampa a Bruxelles. Il clima a Bruxelles, secondo Gentiloni, non è cambiato per via del passaggio al governo italiano della Lega di Matteo Salvini con il Conte I.