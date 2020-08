Google Maps compie 15 anni, nuovo look e 5 sezioni in più

Google Maps compie 15 anni e ancora "sbalordisce" lo sforzo gigantesco fatto per 'mappare' il mondo. Parola del vicepresidente Google Maps, Jen Fitzpatrick, che spiega come in occasione dell'anniversario che cade precisamente dopodomani, sabato 8 febbraio, l'app di Google si rinnova nel look e lancia cinque nuove sezioni "per dare ulteriori informazioni sulle nostre passeggiate. E abbiamo aggiornato - spiega - l'icona di Google Maps per riflettere il nostro viaggio". Le nuove sezioni sono: Esplora, Tragitto, Salvati, Contributi e Aggiornamenti.

Del resto "il mondo reale è infinitamente dettagliato e cambia continuamente, quindi il nostro lavoro di rifletterlo non termina mai" dice Fitzpatrick. Le principali scoperte dell'Ai, l'intelligenza artificiale, "hanno trasformato il nostro approccio alla creazione di mappe, aiutandoci a portare più rapidamente mappe e informazioni locali di alta qualità in più parti del mondo" conclude.

Forte di 1 miliardo di utenti, Google Maps evolve ancora e spinge sull'evoluzione tecnologica nel complesso, come rileva il ceo del colosso di Mountain View, Sundar Pichai. "Quando abbiamo iniziato Street View, il nostro sforzo di mappare le immagini di ogni strada del mondo, ci siamo resi conto che avevamo bisogno di qualcosa in più delle persone per riuscire a organizzare tutte le foto generate dalle auto di Street View. Ciò ha contribuito a ispirare forti investimenti nell'apprendimento automatico e questi investimenti continuano ad accelerare i nostri progressi per rendere le mappe (e tutti i nostri prodotti) utili alle persone di tutto il mondo" spiega il numero uno di Google.