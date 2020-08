Fitch conferma rating Italia BBB con outlook negativo

(Fotogramma)

Fitch ha confermato per l'Italia il rating BBB con outlook negativo, facendo riferimento a un debito pubblico che permane a un livello estremamente elevato con tendenza debole del Pil alla crescita, insieme a un ancora insufficiente miglioramento degli asset delle banche e a un permanere dell'incertezza politica con l'alta probabilità che l'attuale governo non completi la legislatura.

Quanto agli interventi del Governo italiano, per Fitch riduzioni fiscali e investimenti pubblici non sono destinati a influenzare significativamente il Pil. Tempi lunghi ed esiti incerti invece, nella valutazione di Fitch, perché maturino gli effetti di interventi in materia di riduzione della spesa e di contrasto dell'evasione fiscale.