Virus Cina, Federterme chiede ripristino voli con la Cina

Federterme ritiene che ''il Governo debba valutare, con tutte le tutele necessarie, l’immediata riapertura dei voli con la Cina''. E' la richiesta del presidente della Federazione, Massimo Caputi. “La chiusura dello spazio aereo, decisione sproporzionata visto che nessun altro Paese europeo ha compiuto una scelta analoga, potrebbe avere serie conseguenze e rischia di danneggiare i rapporti con la Cina'', si legge in una nota.

Inoltre, secondo Caputi, ''non tutela gli italiani dal rischio contagio considerato che i viaggiatori dalla Cina atterrano regolarmente in tutti i paesi europei e possono quindi raggiungere l'Italia in ogni caso. Con il corretto utilizzo dei sistemi di monitoraggio adottati è sicuramente possibile ridurre drasticamente i rischi e quindi evitare di incrinare i rapporti Cina-Italia”.