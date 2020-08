Prezzi: caro-panino, Lecco al top con 5 euro, Terni la più economica

(Foto Adnkronos)

Un pranzo frugale, una merenda sostanziosa o una cena veloce a base di pane &...possono costare assai cari. Anche un semplice panino farcito di prosciutto, porchetta o magari burro e alici può arrivare a costare fino a 5 euro al bar. Ed è 'caro panino' a Lecco, nella graziosa cittadina sul Lago di Como, dove la media è di 4 euro e 96 centesimi. Lo rivela un'analisi Adnkronos sui dati del Rapporto Ristorazione 2019 della Fipe, la Federazione italiana pubblici esercizi di Confcommercio, dove si scopre inoltre che a Lecco si può spendere per un panino farcito anche tre volte la cifra necessaria per lo stesso spuntino consumato a Terni, dove la media è di 1 euro e 60 centesimi.

E spigolando tra i bar dei capoluoghi di provincia dello Stivale, dopo quello di manzoniana memoria, si scorgono prezzi al di sopra dei 4 euro in altri centri del nord: Reggio Emilia si piazza al secondo posto in un ipotetico podio con 4,38 euro e Pordenone al terzo con 4,35 euro. Ancora sopra i 4 euro figurano Milano e Brescia (4,29 euro) e a pari merito Trento e Aosta con 4,06 euro. E se al costo di un panino si aggiunge quello di una bibita, o di un caffè il conto è presto fatto e il risparmio non è assicurato.

A Roma la classica rosetta, magari con salame o mortadella, pone la capitale a metà classifica con un prezzo medio di 3, 12 euro, un po' meno a Torino con 3,02 mentre decisamente meno si paga a Napoli 2,75 euro. E a Verona, la romantica patria di Romeo e Giulietta, dove molte coppiette si accingono a trascorrere il San Valentino, il prezzo sfiora i 3 euro (2,99). Sorprende, in positivo, il prezzo medio rilevato a Venezia: 'appena', si fa per dire, 3 euro e 50 centesimi.

Il panino imbottito meno costoso - come si diceva - si può consumare invece nei bar di Terni, complice forse il famoso pane sciapo prodotto in zona, con una media di 1,60 euro. Qui si può disporre anche di un'ampia gamma di salumi e formaggi umbri. E ancora, prezzi bassi in altre città del Centro Italia, a Lucca 1,71 euro e ad Arezzo 1,89 euro.