Gualtieri: "Non finanzieremo taglio Irpef con Iva"

(Fotogramma)

Nel 2021 ''pensiamo di disattivare'' le clausole di salvaguardia e ''non pensiamo di aumentare l'iva'' per finanziare la riforma dell'Irpef. ''Ci può essere qualche rimodulazione in qualche settore, ma non è nostra intenzione fare cassa''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo a Omnibus.

"I nostri indicatori ci danno per gennaio, fortunatamente, una situazione di ripresa e recupero'' con la produzione che ''dovrebbe salire'' e, di conseguenza anche il pil, ''però dobbiamo sapere quanto'', aggiunge Gualtieri, che sottolinea: ''Parliamo di un rimbalzo a gennaio e siamo fiduciosi che l'economia possa ripartire''.