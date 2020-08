Germania, Pil fermo: crescita zero nel quarto trimestre

(Fotogramma)

La locomotiva tedesca si ferma nel quarto trimestre del 2019. Il Pil segna crescita zero rispetto al terzo trimestre dopo gli aggiustamenti dei prezzi, stagionalità e variazioni di calendario. E' quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi da Destatis, l'istituto nazionale di statistica tedesco. Dopo una partenza dinamica nel primo trimestre (+0,5%) e la flessione nel secondo trimestre (-0,2%), c'è stato un lieve recupero nella terza frazione dell'anno (+0,2%). Rispetto allo stesso trimestre del 2018, il Pil tedesco è cresciuto dello 0,4%. Come riporta Destatis, la crescita del prodotto interno lordo risulta dello 0,6% per il 2019.