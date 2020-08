(Fotogramma)

"Ho fatto un bellissimo volo per NY con #Airitaly..uno steward affabile di cui divenni amico...ora mi addolora saperlo in difficoltà con i suoi colleghi. Invito #Aga khan che vale tanto oro quanto pesa secondo la sua religione a sganciare un po’ per salvare un’ottima compagnia". Lo scrive su Twitter Umberto Smaila.