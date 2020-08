Gualtieri: "Avanti con riduzione fiscale"

Foto Fotogramma

"Ieri abbiamo avuto una riunione positiva sulla riforma dell’Irpef, lavoriamo con attenzione e serietà”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a margine di un incontro del Pd. "Siamo un governo che non fa annunci prima dei risultati", dice, sottolineando che dopo il taglio del cuneo in busta paga, l’esecutivo intende “proseguire il percorso di riduzione fiscale” nel quadro della sostenibilità della finanza pubblica.

Sul fronte dei lavori al Mef, “ci sarà nuova riunione tavolo largo e nel frattempo stiamo lavorando per approfondire i singoli aspetti”, spiega il ministro in merito all’incontro con esponenti della maggioranza e tecnici di alto livello sulla revisione del regime.

Quanto al modello che potrebbe avere la meglio tra le ipotesi allo studio, tra quello francese basato sul quoziente familiare, o il tedesco di un’aliquota ‘personalizzata’ in base al reddito di ciascun contribuente o semplificazione tout court dei cinque scaglioni attuali, il ministro non si sbilancia: “è prematuro parlare di modelli, non amo gli annunci che non sono seguiti da decisioni concrete e fare questa riforma è un compito molto impegnativo quindi è bene che in questa fase ci si concentri sul lavoro di approfondimento e di confronto e quando ci sarà un orientamento lo comunicheremo”.