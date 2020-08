Bonus bebè e nido, quanto ti spetta

(Xinhua)

Nella Finanziaria del 2020 al comma 340 troviamo le indicazioni del bonus bebè che viene erogato mensilmente dall'Inps e cambia a seconda dei parametri Isee. La commercialista e consulente del lavoro Rossella Moroni, parlando con l'Adnkronos, illustra i nuovi parametri:

- pari o inferiore a 7mila euro annui. Il bonus sarà pari a 1920 euro diviso 12 rate;



- per reddito da 7mila e un euro a 40mila annui il valore bonus 1440 sempre annui;

- per l'ultima fascia da 40mila e un euro annui il valore del bonus sarà di 960 euro;

Ci sono da fare due precisazioni sul bonus bebè. "La prima - sottolinea la commercialista -, sempre relativa alla Finanziaria, è che l'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020". "La seconda precisazione riguarda un quesito che mi è stato posto da qualche contribuente relativo sempre al bonus bebè. Al momento sembra che l'Inps li abbia bloccati, è consuetudine nei primi mesi dell'anno. In genere gennaio, febbraio e marzo hanno un attimo di stop. Non è che non te lo danno, ti daranno gli arretrati, poi, nei mesi successivi. L'importante è che il contribuente si ricordi di fare l'Isee".

Bonus asilo nido riguarda il comma 343 della Finanziaria. E' un riconoscimento, andato a regime, iniziato nel 2016 ed è un buono sostanzialmente di 1500 euro, diviso anche qui in base all'Isee. Per il 2020 è pari a "1500 euro ai nuclei pari o inferiore a 25mila euro". "Mille euro ai nuclei tra 25mila e un euro e 40 mila netti" conclude.