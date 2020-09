Intesa-Ubi, Moody's conferma rating Bper

L’agenzia internazionale di rating Moody’s Investors Service ha confermato tutti i rating di Bper Banca, mantenendo l’outlook “stabile” sul rating di lungo termine sui depositi (“Baa3”) e sul debito senior unsecured (“Ba3”). Lo comunica l'istituto in una nota. L’azione di rating è conseguente all’annuncio fatto dalla Banca il giorno 17 febbraio scorso, nel quale si comunicava la sottoscrizione di un accordo con Intesa Sanpaolo per l’acquisizione di un ramo d’azienda composto da circa 1,2 milioni di clienti distribuiti su 400/500 filiali bancarie, in caso di perfezionamento dell’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dalla stessa Intesa Sanpaolo sul capitale sociale di Ubi Banca.

Questo il dettaglio dei rating di Bper Banca: Short-term Deposit Rating: P-3, Long-term Deposit Rating: Baa3 con outlook “stabile”, Long-term Issuer Rating: Ba3 con outlook “stabile”, Senior Unsecured Medium-Term Note Program: Ba3, Subordinate Medium-Term Note Program: Ba3, Baseline Credit Assessment (“BCA”): ba2