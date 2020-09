Premier Lettonia: "Lavoriamo per soluzione su bilancio Ue nel weekend"

"Sarei sorpreso se avessimo una soluzione" sul bilancio pluriennale dell'Ue 2021-27 "alle cinque di pomeriggio" di oggi, venerdì 21 febbraio, ma, anche se sarà "difficile", "spero e lavoro" perché si arrivi ad un'intesa in questo fine settimana. Lo dice il premier della Lettonia Krisjanis Karins, a Bruxelles nella sala stampa del Consiglio Europeo, riunito in via straordinaria per discutere dell'Mff.