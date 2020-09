Coronavirus, Catalfo: "Al lavoro per tutela dipendenti aziende area colpita"

(FOTOGRAMMA)

''Il ministero è al lavoro per tutelare i dipendenti di aziende dell’area interessata da ordinanza'' in seguito ai casi di coronavirus. Lo afferma il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, in una nota. "Da ieri, insieme all’Inps, stiamo monitorando gli sviluppi della situazione relativa al coronavirus e studiando le contromisure da adottare per i lavoratori delle aziende situate nell’area interessata dall’ordinanza del ministero della Salute d’intesa con la regione Lombardia".



Il ministero del Lavoro annuncia che ha individuato una misura per sostenere i dipendenti: ''E' quella di concedere loro la Cassa integrazione ordinaria (Cigo)'' si legge in una nota. ''Trattandosi di un evento imprevedibile, qual è questo, non c'è bisogno di una norma ad hoc. È un primo ma tempestivo intervento che possiamo mettere in campo e siamo pronti a predisporne altri qualora ve ne fosse la necessità".