Coronavirus, "aiuti per imprese e turismo"

Indennizzi e sostegno alla liquidità delle pmi della zona rossa ma anche misure di carattere nazionale per i settori più colpiti dall'emergenza coronavirus, a partire dal turismo. In un'intervista al 'Messaggero' il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri anticipa le misure dei due decreti legge in preparazione al Mef per sostenere le aziende delle aree colpite e, un dl di carattere più generale, per i settori intaccati dalla diffusione del Covid-19.

"Stiamo predisponendo misure sia per sostenere i territori e i settori più colpiti, sia per dare una spinta all’economia", afferma, spiegando che il primo dl arriverà già questa settimana. Con questi provvedimenti, prosegue, "verranno sospesi i contributi previdenziali, i versamenti per la rottamazione delle cartelle, ci sarà un rinvio degli adempimenti fiscali anche per i clienti dei professionisti che sono nella zona rossa. Un pacchetto di proroghe per dare un sollievo immediato". Inoltre, aggiunge, "ci sarà un aiuto alla liquidità delle piccole e medie imprese italiane attraverso un potenziamento del fondo di garanzia". In questa cornice, aggiunge, "stanzieremo 50 milioni aggiuntivi per il fondo di garanzia, e ne amplieremo i criteri di utilizzo, e 350 milioni per il sostegno alle esportazioni e introdurremo misure significative di sostegno e ai territori, alle aziende e ai lavoratori coinvolti".

Si tratta di "un aiuto ai settori direttamente toccati dalle misure restrittive nella zona rossa - afferma Gualtieri - ma anche a quelli che hanno subito un impatto particolarmente significativo, a partire dal turismo" anche al di fuori della zona rossa. Per il turismo "ci saranno misure di carattere generale come per altri settori. Inoltre ci sarà un’estensione e un finanziamento della Cassa integrazione molto significativo. Infine - conclude - stiamo lavorando a strumenti più generali di rilancio dell’economia per accelerare gli investimenti delle imprese in infrastrutture".

Il dl a sostegno dell'economia della zona rossa arriverà "questa settimana" quello più generale per i settori italiani colpiti dall'emergenza è atteso per "la prossima settimana", ha poi ribadito il ministro a Radio24.