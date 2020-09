Bankitalia, per Lannutti seconda condanna per diffamazione

(Fotogramma)

La prima sezione civile del Tribunale di Roma, con una sentenza depositata il 25 febbraio, ha condannato in primo grado il senatore 5 Stelle Elio Lannutti a 20 mila euro (più altri 5 mila euro di spese legali più Iva) di risarcimento a favore della Banca d’Italia che aveva citato in giudizio il presidente dell’Adusbef per le dichiarazioni legate al lancio - nel 2015 - del suo libro 'La Banda d’Italia' in cui ipotizzava abusi commessi da Palazzo Koch. Lo riporta il 'Foglio' ricordando le parole di Lannutti che aveva definito la Banca d’Italia "una cupola che persegue l’illegalità" e che "difende i loschi interessi delle banche socie".

Il giudice ha valutato le dichiarazioni di Lannutti "gravemente diffamatorie e gratuitamente denigratorie" che hanno "leso un diritto fondamentale qual è quello all’immagine e alla reputazione" della banca centrale. Si tratta peraltro - ricorda il Foglio - della seconda condanna per Lannutti dopo quella di marzo 2018 a Terni sempre a favore della Banca d’Italia. Inoltre Lannutti è stato anche condannato – sempre per diffamazione – questa volta nei confronti della Consob. E il senatore M5S è indagato infine per diffamazione aggravata dall’odio razziale, su denuncia della Comunità ebraica, a causa di un tweet sui 'Protocolli dei Savi di Sion'.