Bollette, stop per 6 mesi nelle zone rosse

Stop al pagamento delle utenze dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas per un periodo pari a 6 mesi per i comuni della zona rossa. Lo prevede una bozza del dl per contenere i danni economici su famiglie e imprese per il Covid-19. L’Autorità di regolazione, al fine di tutelare le utenze interessate, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi.

"Nel prossimo consiglio dei ministri, non sappiamo se si terrà oggi, andrà un provvedimento che introduce le sospensioni delle bollette luce, acqua e gas, e la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, dei provvedimenti di accertamento, di adempimenti fiscali e tributari, ma soprattutto l'innalzamento a 750 milioni di euro del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese della zona rossa direttamente colpite dal fermo di produzione", dice il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando a margine del convegno di Leonardo ‘Innovare per crescere’. "Si va incontro all'esigenza maggiore segnalata da tutte le associazioni di categoria, consentire alle imprese di avere liquidità", ha sottolineato. "Non è l'unico provvedimento, la prossima settimana affronteremo il tema dell'indennizzo per le imprese che non riescono più a produrre - ha aggiunto Patuanelli - poi dovremo affrontare il problema delle filiere".