Coronavirus, Briatore: "Fontana con mascherina danneggia economia"

(Fotogramma)

"Ho sempre avuto stima del governatore Fontana e capisco che stia vivendo momenti difficili ma la sua immagine con la mascherina in prima pagina sui giornali italiani e presto sicuramente anche su quelli stranieri, è l'ennesimo grosso errore di comunicazione". Flavio Briatore, su Instagram, si esprime così dopo il video in cui il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha indossato una mascherina.

"Questo provoca dei danni enormi all’economia già abbastanza minata, del Paese! In tutto il mondo siamo diventati gli untori del pianeta e tutti stanno prendendo le dovute distanze, compromettendo ulteriormente la stagione turistica, così importante per l’Italia. Fontana, con il suo gesto, peraltro inutile perché doveva andare discretamente in autoisolamento, senza parlare ai microfoni di stampa e TV attraverso una mascherina che non protegge da niente, peraltro dalla sede della Regione Lombardia (che a questo punto è già a forte rischio visto che la sua collaboratrice è risultata positiva al virus!)", aggiunge il manager.

"Fontana capisce che se crolla il turismo, la moda, l’agroalimentare in Lombardia crolla l’Italia? Fontana capisce che se chiude il Nord chiude l’Italia?", conclude.