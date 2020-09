Coronavirus, Gualtieri: "Stop pagamenti e contributi alberghi"

(Fotogramma)

"Sul turismo c'è la sospensione per tutto il settore alberghiero dei pagamenti, dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali perché il settore sta subendo cancellazioni e dovevamo dare una risposta adeguata". "La sospensione integrale non è un'idea saggia e né utile noi ci concentriamo sulle cose serie e con impatto proporzionato agli effetti economici del virus". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri replicando alle dichiarazioni di Matteo Salvini che aveva chiesto "uno stop alle cartelle per tutta Italia". Il dl sul coronavirus prevede lo stop "fino al trenta aprile, limitata per gli 11 comuni" delle zone rosse dei pagamenti, delle scadenze fiscali (incluse rottamazione ter e del saldo e stralcio) e dei pagamenti dei contributi previdenziali.

"Siamo in parallelo a lavoro sul secondo dl che conterrà degli stanziamenti sia ai territori più colpiti che ai settore produttivi - ha detto durante un breve incontro con la stampa a margine del Cdm per il via libera al dl sulle misure contro i danni economici del coronavirus - che risentono delle conseguenze economiche di questa crisi che il Paese deve affrontare con determinazione, con unità, con serietà e anche con fiducia". "Il Paese può andare avanti, l'economia può e deve ripartire e deve essere sostenuta" conclude.