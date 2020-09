Coronavirus, Casasco (Confapi): "Serve piano Marshall per economia italiana"

"E' necessario un piano Marshall per l'economia italiana, sul quale coinvolgere anche l'Europa". Lo chiede il presidente della Confapi (Confederazione italiana piccola e media industria privata) Maurizio Casasco, che, in vista del tavolo con il governo sull'emergenza coronavirus convocato a Palazzo Chigi mercoledì prossimo, chiede un "piano credibile" e misure "fuori dal Patto di stabilità".

Secondo Casasco in particolare servono "contributi e finanziamenti diretti che vadano a riparare l'enorme danno causato al turismo ma non solo". "Ci sono altri settori che vanno sostenuti - sottolinea il presidente di Confapi - a cominciare dalla manifattura". Insomma, "serve un piano credibile a lungo termine" per uscire dall'emergenza.