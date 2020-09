Coronavirus, Filiera Italia: "Inaccettabili richieste 'virus free' da Paesi Ue"

(Fotolia)

Le richieste di certificazioni “virus free” da parte di alcuni Paesi europei per i prodotti agroalimentari made in Italy è qualcosa di "inaccettabile ed ingiustificato" per Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia.

"Una richiesta assurda - continua - considerando che anche l’Efsa ha già più volte evidenziato l’inutilità di richiedere garanzie supplementari su prodotti alimentari per un virus che si trasmette solo da uomo ad uomo”.

“Il Governo italiano chieda di porre fine a tali ingiustificati comportamenti - dice ancora Scordamaglia - e la Commissione europea intervenga a nostro sostegno immediatamente contro comportamenti che violano visibilmente il principio di libera circolazione e rappresentano strumentali tentativi di bloccare il nostro export”.