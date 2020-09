Tirrenia, gruppo Onorato: "Soddisfazione per esito positivo procedura Ue"

(Fotogramma/Ipa)

''Il gruppo Onorato esprime la propria soddisfazione per l'esito positivo della procedura d'infrazione aperta della commissione Europea, che non qualifica come aiuto di Stato la sovvenzione, erogata a Cin in virtù della convenzione del 2012, così come la procedura per l'aggiudicazione del ramo d'azienda della Tirrenia''.

Inoltre, per quanto attiene al credito di Tirrenia in amministrazione straordinaria, nei confronti di Cin, il gruppo Onorato ''ribadisce, sulla base di interlocuzioni preliminari già avviate, la piena disponibilità a ricercare con la stessa una soluzione compatibile nell’ambito del percorso di risanamento in atto''.