Coronavirus, Bce blocca viaggi staff e Comitato esecutivo

(Afp)

L'epidemia di coronavirus costringe la Banca Centrale Europea ad annullare tutti i viaggi 'non essenziali' dei membri del Comitato esecutivo e dello staff. Lo comunica l'Eurotower spiegando che la misura resterà in vigore almeno fino al prossimo 20 aprile. Contestualmente sono rinviate tutte le conferenze presso la sede di Francoforte con l'eccezione degli incontri con la stampa dopo le riunioni di politica monetaria (la prossima è in calendario giovedì 12). Sospese anche "tutte le visite non essenziali di visitatori" preso l'Eurotower.

"Con quelle odierne, stiamo adottando misure per garantire la sicurezza e il benessere del nostro personale mantenendo al contempo pienamente operative le nostre funzioni" spiega in una nota la presidente Christine Lagarde. Fino ad oggi comunque non sono stati registrati casi di dipendenti della BCE positivi al Covid-19. La Bce spiega di stare comunque potenziando le proprie strutture di streaming web e teleconferenze per riunioni.