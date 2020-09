Coronavirus, i rimborsi di Italo

(Foto Fotogramma)

Sono rimborsabili i biglietti acquistati entro il 2 marzo per viaggi da realizzarsi entro l’8 marzo 2020 (incluso) per i clienti di Italo che rinunciano ai viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio (ad oggi Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna); o hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, sono rimborsabili i biglietti acquistati entro il 2 marzo per viaggi da realizzarsi entro l’8 marzo 2020 (incluso). Lo comunica Italo indicando le misure adottate ai sensi del decreto del 2 marzo scorso recante misure urgenti per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.