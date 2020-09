Coronavirus, l'astronauta Luca Parmitano: "Non farsi prendere dal panico"

L'astronauta Esa Luca Parmitano (Foto Adnkronos)

Nell'emergenza Coronavirus "non bisogna farsi prendere dal panico" ed "in Italia siete molto fortunati ad avere un Servizio Sanitario Nazionale fra i più all'avanguardia la mondo. Come italiano sono orgoglioso". A scandirlo è stato l'astronauta italiano dell'Esa, Luca Parmitano, intervendo così, nel corso della conferenza stampa in collegamento da Houston con la sede dell'Agenzia Spaziale Italiana, sull'emergenza coronavirus.

In Italia, ha proseguito Parmitano, "abbiamo esperti che stanno lavorando sulla diffusione del virus" ed è "importante avere fiducia in chi lavora scientificamente su questi temi e non abbandonarsi a disperazioni inutili, non abbandonarsi al panico e non credere alle fake news, ma affidarsi a chi ha competenze".

Nello spazio, ha chiarito Parmitano, "non siamo stati in placida contemplazione di ciò che accadeva sulla Terra," pensarla così, ha chiarito l'astronauta, primo italiano comandante della Iss, "è un errore". Quando si è sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha aggiunto, "non siamo inseriti in un contesto separato ma in un contesto assolutamente collegato alla Terra, seguiamo gli avvenimenti che accadono sulla a Terra, eravamo già al corrente dei primi casi di Coronavirus in Cina e del rischio che potesse essere una epidemia a livello pandemico, a livello mondiale.