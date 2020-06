Coronavirus, in aree decreto un terzo del Made in Italy a tavola

(Fotogramma)

''I territori delimitati dal nuovo decreto interessano la food valley italiana, che garantisce l’approvvigionamento sui mercati nazionali ed esteri con la produzione di circa 1/3 del Made in Italy agroalimentare''. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, secondo cui nelle zone interessate ''si concentra il maggior valore della produzione nazionale alimentare di qualità (Dop/Igp)''.

"Per assicurare le necessarie forniture alimentari al Paese è importante che siano stati recepite nel decreto le nostre sollecitazioni al ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova per dare continuità alle attività produttive nelle campagne dove vanno seguiti i cicli stagionali, dalla semina alla raccolta e garantita la cura delle piante e l’assistenza e l’alimentazione degli animali allevati nelle stalle, ma anche i mercati di vendita diretta, la trasformazione industriale e le consegne per la distribuzione commerciale'', afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, in una nota.

Il presidente assicura la "piena disponibilità a collaborare con le autorità regionali e di governo, per non compromettere la mobilità di merci e persone necessarie all’attività produttiva, nel rispetto delle norme di sicurezza".