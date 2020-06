Coronavirus, Aci chiude uffici fino al 16 marzo

(Fotogramma /Ipa)

"In applicazione delle nuove norme per il contenimento del Coronavirus, saranno chiusi al pubblico in tutta Italia fino al 16 marzo gli sportelli del Pubblico Registro Automobilistico, quelli adibiti alla gestione delle tasse automobilistiche e i relativi uffici per le relazioni con il pubblico". Lo comunica in una nota l’ACI, Automobile Club Italia. "I servizi on line resteranno comunque attivi, anche per consentire la piena operatività gli Sportelli Telematici dell’Automobilista, compresa la presentazione telematica delle pratiche", continua l’Aci. "I servizi di assistenza sulle tasse automobilistiche saranno sempre disponibili tramite i consueti i canali postali, telefonici e telematici", conclude la nota.