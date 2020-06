Coronavirus, Piazza Affari Milano annulla guadagni

(Fotogramma)

La Borsa di Milano annulla il rimbalzo e restringe i guadagni a un debole +0,18% mentre Atlantia peggiora (-4%) ed è, a 14,76 euro ad azione, ai minimi dal 2013. Il riassetto di Autostrade con il coinvolgimento di F2i, secondo indiscrezioni di stampa, avrebbe ricevuto uno stop del Governo: da qui, le tensioni sul titolo della holding, che è la società peggiore del Ftse Mib.

Le Borse europee avevano provato stamane a risollevarsi dal tracollo della vigilia nonostante il clima emergenziale e le misure shock prese dal Governo italiano per contenere i contagi da Coronavirus, di fatto 'chiudendo' l'Italia e limitando al massimo gli spostamenti. Dopo la seduta peggiore dal referendum Brexit del 2016, a Milano e in Europa il rimbalzo sembrava riuscire: il Ftse Mib segnava +3%, in linea con Londra (+3,7%), Parigi (+4%), Francoforte (+3,4%). Poi la frenata