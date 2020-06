Coronavirus, congedo o voucher babysitter per tutti i lavoratori

(Fotogramma)

"Il congedo parentale sarà previsto per tutti i lavoratori sia dipendenti che autonomi e in alternativa si potrà utilizzare il cosidetto voucher babysitter. Per congedo si prevede una forma speciale che potrà durare dai 12 -15 giorni, allungato fino ai 12 anni di età del bambino. Per le famiglie con disabilinon sarà pèrevisto alcun limite di età per il figlio e con una indennità che verrà parametrata alla retribuzione". E' il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a spiegare così da Rainews24 i contenuti del nuovo Dl del governo. Il ministro evidenzia l'intenzione, inoltre, di incrementare il bonus baby sitter per il personale infermieristico e annuncia anche come con la ministra Bonetti si stia studiando la possibilità di "inserire un bonus per le famiglie che assistono anziani non autosufficienti."

Il provvedimento prevede uno stanziamento da 2 mld di euro per la cig in deroga che coprirà tutti settori non coperti e l'ampliamento della cig ordinaria. "Le aziende potranno utilizzare la cassa integrazione con una procedura semplificata in deroga al limite massimo utilizzabile", spiega annunciando anche la decisione di estendere alle aziende da 5 a 15 dipendenti "la possibilità di poter usare il fondo di integrazione salariale". Strumenti questi, conclude, validi "su tutto il territorio nazionale a copertura di tutti i settori".