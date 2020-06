Coronavirus, Dombrovskis: "Sosterremo Italia con ogni mezzo"

(Afp)

"Sosterremo l'Italia con ogni misura e con ogni mezzo a nostra disposizione". Lo assicura il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa al termine del collegio dei commissari a Bruxelles. "Sappiamo che le misure adottate dall'Italia" per contenere l'epidemia di Covid-19 "stanno provocando grandi disagi al popolo italiano - continua - ma è meglio prendere queste misure coraggiose ora, per proteggere più persone possibile dal virus".

"Ogni Paese dell'Ue deve affrontare una situazione diversa. Stiamo coordinando: il nostro scopo comune è quello di contenere il virus", conclude.