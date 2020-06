Dividendo proposto per il 2019 a 24,95 centesimi di euro per azione

Il Cda di Terna proporrà all'Assemblea degli azionisti, convocata il 27 aprile, un dividendo complessivo per l’esercizio 2019 di 501.493.004,00 euro pari a 24,95 centesimi di euro per azione e la distribuzione - al netto dell’acconto sul dividendo ordinario relativo all'esercizio 2019 pari a 8,42 centesimi di euro per azione già posto in pagamento dal 20 novembre 2019 - dei rimanenti 16,53 centesimi di euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, da mettere in pagamento dal 24 giugno 2020 con 'data stacco' 22 giugno 2020 della cedola n. 32. Lo rende noto Terna dopo che il Cda ha approvato i risultati del 2019.