Coronavirus, Buffagni: "10 mld per cassa integrazione straordinaria"

(Foto Adnkronos)

‘’Non si può giocare sulla pelle delle persone. Abbiamo chiesto alle imprese di accelerare per garantire respiratori e presidi sanitari. L’approccio è chiudere tutte attività non prioritarie perché è necessario garantire rispetto regole ciascuno di noi. Bisogna essere rigidi perché qualcuno ha sottovalutato tema e questo mi preoccupa. Ci sono anche giovani ricoverati. La filiera sanitaria e di produzione alimentare devono lavorare. Abbiamo previsto 10 miliardi per la cassa integrazione straordinaria per aziende e sostegno lavoratori , genitori e partite Iva. I soldi ci sono e lavorando per garantire assistenza alle imprese’’. Lo spiega il viceministro dello Sviluppo economico,, in un’intervista a Radio 24.