Coronavirus, Gualtieri: "Stop a rate mutui e prestiti"

(Foto Afp)

Nel decreto legge atteso per venerdì con le misure per contrastare gli effetti economici del coronavirus "ci sarà una semplificazione procedurale" per lo stop dei mutui sulla prima casa fino a 18 mesi in caso di riduzione o sospensione del lavoro e una moratoria al pagamento delle rate dei prestiti bancari anche con un "parziale sostegno di garanzia statale". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione al Parlamento.