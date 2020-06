Coronavirus, bozza dl: in arrivo 300 assunzioni all'Inail

Fotogramma

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) "è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a sei mesi un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici". E' quanto si legge in una bozza del dl coronavirus ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6.961.500 euro per l’anno 2020, si legge nella relazione tecnica, "si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali".