Coronavirus, bozza dl: esteso fondo solidarietà mutui prima casa

Fotogramma

"Estesa, stante la grave situazione di crisi economica che sta derivando dall’epidemia di coronavirus che rischia di ingenerare effetti deleteri anche sul mercato del lavoro, l’operatività del Fondo di solidarietà mutui prima casa (che consente la sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate per mutui ipotecari) anche all’ipotesi di 'sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito'". E' quanto prevede la bozza del dl coronavirus ter.