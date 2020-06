Coronavirus, bozza dl: bonus badanti da 500 euro

Foto Fotogramma

Oltre al bonus tata da 600 euro, dovrebbe arrivare anche il voucher per 'badanti' a 500 euro. Lo prevede una bozza del dl con le misure per l'emergenza Covid-19 con le proposte dei vari dicasteri. "Per l’anno 2020 è riconosciuta la corresponsione di un bonus di 500 euro a favore di coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, per fare fronte agli oneri di cura non professionale di persone non autosufficienti", si legge nel testo suscettibile di modifiche.