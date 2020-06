Coronavirus, Orogel dona 800 mila euro a Bufalini e Caritas

Immagine tratta dal sito Orogel.it

Il Gruppo Orogel, azienda italiana attiva nel settore di prodotti surgelati fondata a Cesena, tramite la propria 'Fondazione onlus Fruttadoro Orogel F.OR.' ha deciso di donare per l’emergenza Coronavirus 800 mila euro. Lo rende noto un comunicato. La parte più considerevole dell’offerta è destinata all’Ospedale Maurizio Bufalini di Cesena per l’acquisto di macchinari e attrezzature necessari a rendere maggiormente funzionale e operativo il reparto di terapia intensiva; la restante parte viene invece donata alla Caritas di Cesena per iniziative di aiuto e sostegno ai più bisognosi.

“Questa azione è coerente con l’impegno quotidiano di Orogel – spiega il Presidente del Gruppo Bruno Piraccini - da sempre vicino ai bisogni e alle necessità del nostro territorio ove ha le proprie radici e ove trae la maggior parte delle risorse operative dei propri stabilimenti. Siamo consapevoli che da più parti le condizioni di lavoro nelle strutture ospedaliere sono veramente difficili e questa emergenza sta mettendo a dura prova interi reparti e il personale addetto. Per questo abbiamo voluto sostenere l’Ospedale della nostra città nell’acquisto di macchinari utili a combattere il virus e poter aiutare le persone che soffrono"