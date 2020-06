Carta premium: non più status symbol, tanti servizi ad alto valore aggiunto

Non solo molti vantaggi in termini di comodità e sicurezza al momento di effettuare un acquisto. Avere una carta di credito vuol dire anche la possibilità per i più esigenti, puntando sull'ampia gamma di carte di credito premium, di usufruire di servizi ad alto valore aggiunto.

A partire dal plafond di spesa elevato, che comunque è solo uno dei vantaggi per coloro che vogliono godere della massima libertà nel pagamento.

Infatti, per coloro che cercano una carta più esclusiva ma soprattutto utile nella vita di tutti i giorni, è inclusa una polizza gratuita su tutti gli acquisti effettuati con carta, assistenza medica sui viaggi, copertura sui bagagli, tutela legale su cyber risk. Ed è anche possibile decidere quando pagare i tuoi acquisti, scegliendo se farlo subito oppure in comode rate, utilizzando la rateizzazione appunto.

E gli amanti dei viaggi apprezzeranno inoltre il servizio concierge, che mette a disposizione 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, un assistente personale per far fronte a informazioni turistiche, prenotazione di alberghi e ristoranti, organizzazione del tempo libero, acquisto di biglietti per spettacoli ed eventi. Insomma, avere una carta gold o black non è più uno status symbol ma un utile strumento nella vita di tutti i giorni.

Ma quali sono le offerte sul mercato? Ad esempio Nexi Prestige che offre un plafond elevato, da 3.000 a 10.000 euro al mese. E poi la quota annua di membership al circuito LoungeKey che dà diritto all’accesso a più di 1200 lounge aeroportuali nel mondo. E ancora domiciliazione di utenze e pagamenti periodici, ma anche servizi ed esperienze esclusive, accesso agli eventi e agli spettacoli più importanti, viaggi unici e tanto altro.

E ancora Nexi Black, con un limite di utilizzo molto elevato in grado di rispondere a esigenze di spesa importanti (minimo 25.000 euro mensili); ampia copertura assicurativa gratuita anche per i familiari. E ancora il 'Personal Planner Black', per un servizio clienti attivo 24 ore su 24 con numero verde dedicato per prenotare spettacoli o ristoranti, cercare qualche idea regalo o organizzare una vacanza. Ma non solo. Nexi Black permette di richiedere i servizi di concierge 24 ore su 24 per noleggiare auto di lusso, inviare documenti personali, ricercare e prenotare ristoranti, acquistare biglietti per eventi, concerti e spettacoli, servizio regali e acquisto oggettistica difficilmente reperibile e molto altro ancora.

Ma le opportunità che offre oggi il mercato sono veramente ampie. Carta World Elite Mastercard ad esempio è una carta di credito che permette al cliente di accedere a un mondo di vantaggi esclusivi per soddisfare ogni livello di esigenza. Vantaggi che possono variare a seconda dell’ente emittente: dal servizio concierge al Membership ad una rete di lounge areoportuali presente in tutto il mondo, fino alle migliori coperture assicurative e i servizi di assistenza per arrivare ai servizi di emergenza.

E c'è anche Carta Oro American Express, che prevede ad esempio Priority Pass per accedere ad oltre 1.200 vip lounge aeroportuali; e anche noleggi auto con l'iscrizione gratuita al programma Hertz Gold plus rewards, con sconti e vantaggi sui noleggi auto con Hertz. E ancora American Express my e-vents, il programma riservato ai titolari di Carta Oro che dà accesso a offerte 2x1 per concerti e spettacoli. Senza dimenticare '2x1 Card The Space Cinema', attraverso il quale puoi acquistare ogni settimana 2 biglietti al prezzo di 8 euro presso The Space Cinema.