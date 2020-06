Coronavirus, la Fed 'azzera' i tassi e lancia acquisto titoli per 700 mld

Foto AFP

La Federal Reserve americana, a sorpresa, taglia i tassi a 0-0,25% nel pieno dell'emergenza coronavirus e annuncia un programma di acquisto di bond del valore di 700 miliardi di dollari. La Fed, si legge in un comunicato, "è pronta a usare il potenziale completo dei suoi strumenti per sostenere il flusso di credito per le famiglie e le imprese e per rafforzare i suoi obiettivi sull'occupazione e la stabilità dei prezzi".

"Voglio congratularmi con la Federal Reserve" per la riduzione dei tassi di interesse, "i mercati saranno veramente entusiasti". Così il presidente americano Donald Trump, sottolineando che "potenzialmente i tassi sono a zero".